Parco di Via Giachetti a Trani: il “campo scuola” nel degrado e nell’abbandono

TRANI – La periferia di Sant’Angelo continua a segnare ritardi e criticità nella gestione delle aree verdi. A denunciare la situazione è l’del, che punta i riflettori sul, noto come “campo scuola”.

Il parco, realizzato nell’ambito del progetto del contratto di quartiere promosso dall’amministrazione Tarantini e successivamente ereditato dall’amministrazione Bottaro, è rimasto chiuso e abbandonato nonostante i 770.000 euro investiti.

Si tratta di una struttura pensata non solo come area verde, ma anche come campo scuola per l’educazione stradale dei bambini, completa di percorsi, segnaletica verticale e orizzontale, chiosco e manufatti didattici. Tuttavia, il parco non è mai stato aperto al pubblico. In passato era stata concessa la gestione a una società di Cerignola, senza alcun risultato concreto.

Secondo Moscatelli, l’area versa in completo stato di degrado: le strutture fatiscenti, la vegetazione incolta e l’assenza di manutenzione mettono a rischio sia la sicurezza che il verde urbano, senza contare il pericolo di incendi a causa delle erbacce secche e alte.

“Duole constatare il totale disinteresse del governo cittadino – afferma Moscatelli – Questa struttura avrebbe potuto ospitare percorsi didattici anche per scuole dei comuni limitrofi, diventando un punto di riferimento educativo e ricreativo per tutta la città”.

Il Movimento Civico Articolo 97 invita il Comune a intervenire con urgenza, avviando ogni iniziativa utile a rendere fruibile il parco e a evitare ulteriori danni a un patrimonio urbano che oggi esiste solo “sulle mappe”.