Porto Cesareo, nuova schiusa di Caretta caretta: sessanta tartarughine verso il mare

PORTO CESAREO - Nuova emozione sulle coste del Salento: nella notte si è registrata una schiusa di uova di Caretta caretta nella riserva naturale di Punta Prosciutto, a Porto Cesareo. Dal nido sono nate circa sessanta tartarughine, che dopo aver raggiunto la superficie hanno subito preso la via del mare.La nidificazione di questa specie protetta, un tempo considerata eccezionale, sta diventando un fenomeno ormai stabile lungo gli arenili salentini. La deposizione era stata segnalata il mese scorso da alcuni bagnanti che avevano avvistato una femmina adulta impegnata nella cova. La segnalazione aveva permesso alla Capitaneria di Porto e ai volontari di mettere in sicurezza l’area, garantendo così la nascita dei piccoli.La presenza regolare delle Caretta caretta sulle spiagge del Salento rappresenta un segnale positivo per la tutela della biodiversità e testimonia l’importanza delle azioni di monitoraggio e protezione svolte dalle istituzioni e dalle associazioni ambientaliste.