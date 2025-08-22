Porto Cesareo, nuova schiusa di Caretta caretta: sessanta tartarughine verso il mare
Un fenomeno sempre più frequente
La nidificazione di questa specie protetta, un tempo considerata eccezionale, sta diventando un fenomeno ormai stabile lungo gli arenili salentini. La deposizione era stata segnalata il mese scorso da alcuni bagnanti che avevano avvistato una femmina adulta impegnata nella cova. La segnalazione aveva permesso alla Capitaneria di Porto e ai volontari di mettere in sicurezza l’area, garantendo così la nascita dei piccoli.
Un segnale positivo per l’ambiente
La presenza regolare delle Caretta caretta sulle spiagge del Salento rappresenta un segnale positivo per la tutela della biodiversità e testimonia l’importanza delle azioni di monitoraggio e protezione svolte dalle istituzioni e dalle associazioni ambientaliste.