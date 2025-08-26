Sovereto Festival 2025: la musica come abbraccio alla Terra Madre

Il festival si apre venerdì 29 agosto con il laboratorio di pittura e riciclo Dipingo la mia terra (ore 17.00), la presentazione del libro A brulichio di Pasquale Vitagliano (ore 19.00), seguita dal concerto Mediterranean Tales con Gianni Iorio e Pasquale Stafano (ore 20.30). La serata prosegue alle 22.00 con Afrodiaspora, progetto di Cesare Pastanella con la partecipazione speciale del cantastorie gambiano Jali Babou Saho.

Sabato 30 agosto alle ore 19.00 il talk Terra madre nella Divina Commedia con Trifone Gargano anticipa due appuntamenti musicali: New Apulian Wave, quintetto jazz guidato da Vincenzo Di Gioia (ore 20.00), e Fabulae, recital per flicorno e pianoforte con Dario Doronzo e Livio Minafra (ore 22.00).

La giornata conclusiva, domenica 31 agosto, inizia alle 17.00 con il laboratorio di scrittura disegnata Nel suono giallo di Kandinski, seguito alle 19.00 dalla presentazione del libro Palestina fra Oriente e Occidente di Luigi Cazzato. In serata, alle 20.30, spazio al quartetto vocale Faraualla con lo spettacolo Culla e tempesta, mentre la chiusura del festival è affidata al concerto Crossover con Alkemia Quartet (ore 22.00).

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.