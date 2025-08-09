Ritrovato in Francia Antonio Sisto: sta bene il 44enne scomparso da Martina Franca

MARTINA FRANCA - Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Antonio Sisto, 44 anni, di Martina Franca, di cui non si avevano più notizie dal 4 agosto. L’uomo è stato rintracciato in Francia e si trova in buone condizioni di salute, ponendo fine a giorni di apprensione per la sua famiglia.

Sisto si era allontanato volontariamente dalla Puglia, prendendo un treno, circostanza che aveva reso le ricerche particolarmente complesse. La sua sparizione aveva spinto la prefettura di Bari ad attivare il “Piano ricerca persone scomparse”, coinvolgendo forze dell’ordine e volontari in un’intensa attività di indagine e monitoraggio.

Grazie al lavoro degli investigatori e alla collaborazione tra autorità italiane e francesi, l’uomo è stato individuato oltreconfine. Restano ignote le ragioni del suo allontanamento, ma per i familiari e la comunità laertina conta soprattutto che sia tornato sano e salvo.