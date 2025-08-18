Rocchetta Sant’Antonio inaugura il Festival dell’Ombra Ribelle: tra gli ospiti più attesi Francesca Albanese e Antonio Decaro

ROCCHETTA SANT'ANTONIO - Dal 19 al 21 agosto 2025, Rocchetta Sant’Antonio celebra il trentennale del Premio Strega vinto da Maria Teresa di Lascia con Passaggio in ombra, dando vita alla prima edizione del. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Liberamente e dal progetto Galattica, con il patrocinio del Comune, vuole valorizzare l’eredità letteraria e civile di Di Lascia e offrire un luogo di confronto su futuro, memoria e umanità.

Tra gli ospiti attesi figurano Francesca Albanese, relatrice ONU per i diritti umani, e Antonio Decaro, europarlamentare ed ex sindaco di Bari, insieme a giornalisti e scrittori come Francesco Pionati, Laura Squizzato, Valentina Panetta e Pinuccio.

La prima giornata sarà dedicata al Futuro, con focus su digitalizzazione e disinformazione, la seconda alla Memoria, tra letteratura e identità, mentre la terza metterà al centro l’Umanità, con approfondimenti su migrazioni e diritti violati.

L’evento punta a coinvolgere cittadini e istituzioni, trasformando i giovani e la comunità locale in protagonisti attivi di un percorso culturale.

Info e contatti: 3317576309