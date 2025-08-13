Sabato 16 agosto Luchè fa tappa al Raffo Parco Gondar di Gallipoli per il suo Summer Tour 2025



GALLIPOLI (LE) - Nel pieno del suo tour estivo, che sta portando il suo sound inconfondibile sui palchi dei principali festival italiani, Luchè passa dal Raffo Parco Gondar di Gallipoli sabato 16 agosto.





Uno show dal forte impatto scenico ed emotivo: un viaggio tra hit iconiche, nuovi brani e momenti dal forte contenuto personale, che toccherà i principali palazzetti italiani a partire da dicembre 2025.





Annunciato dall’artista il 5 giugno scorso, appena reduce dal concerto evento che ha infiammato lo Stadio Diego Armando Maradona, con un concerto destinato a restare nella storia del rap italiano, lasciando tutti i presenti senza fiato: una produzione imponente, un impatto visivo da grande evento internazionale, un racconto in musica che ha celebrato la sua carriera e consacrato ancora una volta l’importanza che ha per la sua città.





Mentre "Nessuna" e "Ginevra", tratti dall’ultimo acclamato album "Il mio lato peggiore", continuano a conquistare tutti sulle piattaforme streaming, Luchè è pronto a scrivere un altro importante capitolo del suo percorso live.





Il Luchè Summer Tour 2025 promette uno show potente, in grado di celebrare una carriera unica nel panorama urban nazionale. Un’occasione imperdibile per vedere dal vivo uno dei padri fondatori dello street rap italiano, che continua a reinventarsi rimanendo fedele alla propria identità e presenza scenica magnetica.





Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all'aperto all'arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito.





Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.





Main Partner del Parco Gondar 2025 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor.





Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.





Tutti i biglietti per gli eventi targati Raffo Parco Gondar e la possibilità di acquisto delle Fan T-Shirt sono disponibili su Vivaticket.





