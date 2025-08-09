San Lorenzo in città: tra stelle, musica e Kyma



Al Pizza Village Music Festival si brinda con il nuovo amaro salentino. Stasera sul palco Le Circostanze, domani la festa continua con Nessuna Pretesa





Lecce si prepara a vivere una magica notte di San Lorenzo sotto le stelle, senza allontanarsi dalla città. Il cuore pulsante sarà piazza Mazzini, dove continua fino a lunedì il Pizza Village Music Festival, tra luci, musica e profumi irresistibili.





Domani sera, in occasione del 10 agosto, il cielo leccese farà da scenografia a una serata speciale: osservare le stelle, ascoltare musica dal vivo e gustare pizze artigianali preparate al momento insieme a pasticciotti salentini appena sfornati. Il tutto accompagnato da Kyma, il nuovo amaro salentino al caffè che debutta proprio in questa edizione del festival. Un sorso di territorio autentico, nato dall’incontro tra caffè 100% arabica e botaniche mediterranee: rabarbaro, mandarino, artemisia, anice stellato e genziana.





L’ingresso è completamente gratuito, con apertura degli stand ogni sera dalle ore 19:00.





Dopo il successo delle prime serate, stasera sul palco arrivano Le Circostanze, mentre domani – in pieno clima di San Lorenzo – sarà la volta dei Nessuna Pretesa.





La musica inizia alle 22:00 con i concerti dal vivo, preceduti dal DJ Set di apertura curato da Radio Pizza Village, che animerà il pubblico con dediche e interazioni in diretta.





Protagonista assoluta è come sempre la pizza, celebrata attraverso il gemellaggio tra Salento e Campania: 40 maestri pizzaioli, 10 forni a legna (inclusi gluten free e lactose free), e una selezione di ingredienti locali, tecniche tradizionali e passione artigiana.





Accanto alla pizza, due novità che parlano salentino:

- Il pasticciotto celebrato con uno stand curato dal maestro Danilo Lucia (Danny), in collaborazione con l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce

- Kyma, l’amaro salentino che porta al festival una nuova esperienza sensoriale





Una manifestazione inclusiva, gustosa e gratuita, pensata per tutti: famiglie, giovani, turisti e chi ha voglia di vivere Lecce anche d’estate, sotto le stelle.





