Schianto mortale sulla Gallipoli–Santa Maria di Leuca: perde la vita giovane di 23 anni

MELISSANO – Tragedia nella mattinata di venerdì 15 agosto sulla statale 274, la Gallipoli–Santa Maria di Leuca, nel tratto compreso tra Racale e Felline, in territorio di Melissano. Dennis Antonio Picci, 23enne originario di Racale, ha perso la vita in seguito a una caduta rovinosa.Secondo una prima ricostruzione, il giovane, alla guida di uno scooter Piaggio Beverly, avrebbe urtato lo specchietto di un’auto in transito. L’impatto lo avrebbe fatto perdere l’equilibrio, provocando una caduta violenta sull’asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate immediatamente gravissime, tanto che i soccorritori del 118, giunti sul posto in pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Casarano, incaricati dei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica, e i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli per la messa in sicurezza della sede stradale.La notizia della morte di Dennis ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Racale, dove il giovane era molto conosciuto e stimato.