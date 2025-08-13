Taranto, giovane tenta il suicidio: salvata in extremis dalla Polizia

TARANTO - Nella mattinata di martedì 12 agosto, alla Rotonda dei Marinai sul lungomare Vittorio Emanuele di Taranto, una giovane donna ha scavalcato la ringhiera con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto.Gli agenti del vicino Commissariato Borgo, accortisi della scena, sono intervenuti immediatamente. Dopo aver scavalcato a loro volta la ringhiera e operato in condizioni di equilibrio precario, sono riusciti ad afferrare la ragazza in tempo, mettendola in salvo.L’intervento, rapido e determinato, ha evitato che la situazione si trasformasse in tragedia. La giovane è stata poi affidata alle cure del personale del 118 e accompagnata dai familiari.Un gesto di coraggio e professionalità che ha dimostrato ancora una volta l’importanza della prontezza operativa delle forze dell’ordine di fronte alle emergenze.