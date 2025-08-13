Taranto, giovane tenta il suicidio: salvata in extremis dalla Polizia
Gli agenti del vicino Commissariato Borgo, accortisi della scena, sono intervenuti immediatamente. Dopo aver scavalcato a loro volta la ringhiera e operato in condizioni di equilibrio precario, sono riusciti ad afferrare la ragazza in tempo, mettendola in salvo.
L’intervento, rapido e determinato, ha evitato che la situazione si trasformasse in tragedia. La giovane è stata poi affidata alle cure del personale del 118 e accompagnata dai familiari.
Un gesto di coraggio e professionalità che ha dimostrato ancora una volta l’importanza della prontezza operativa delle forze dell’ordine di fronte alle emergenze.
Tags: CRONACA LOCALE Taranto