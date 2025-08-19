Trasferimento d’urgenza da Perugia a Brindisi: donna di 47 anni salvata grazie a un volo sanitario dell’Aeronautica Militare

BRINDISI – Una donna di 47 anni è stata trasferita d’urgenza dall’ospedale di Perugia a quello di Brindisi grazie a un volo sanitario dell’Aeronautica Militare. La missione, richiesta dalla Prefettura di Perugia, ha visto l’impiego di un jet G-650 del 31° Stormo, decollato intorno alle 19.30 e atterrato circa un’ora dopo nello scalo pugliese.

Il trasferimento, autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rientra tra le attività della flotta di Stato destinate a garantire interventi rapidi in caso di emergenze sanitarie. Le operazioni sono state coordinate dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha monitorato ogni fase per assicurare massima tempestività ed efficacia.

Dopo lo sbarco della paziente nella struttura sanitaria di destinazione, il velivolo è rientrato a Ciampino per riprendere il servizio di prontezza operativa.