Tragedia a Polignano a Mare: giovane turista perde la vita dopo un tuffo a Lama Monachile

POLIGNANO A MAREUna vacanza in Puglia si è trasformata in tragedia per un giovane turista siciliano di 23 anni, originario di Catania, morto nel pomeriggio di ieri a seguito di un tuffo finito in maniera drammatica nella celebre insenatura di, cuore pulsante e simbolo turistico di Polignano a Mare.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe lanciato da uno degli scogli che sovrastano la conca naturale ma, prima ancora di toccare l’acqua, avrebbe urtato violentemente la testa contro una roccia sottostante. L’impatto si è rivelato subito gravissimo e il giovane ha perso i sensi.

A dare l’allarme sono stati i bagnanti presenti in spiaggia, testimoni attoniti della scena. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi: i sanitari del 118, supportati da un elicottero, hanno tentato in ogni modo di stabilizzare il ragazzo e predisporre il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Monopoli. Purtroppo, nonostante gli sforzi disperati dei medici, non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha scosso profondamente residenti e turisti presenti in spiaggia, che hanno assistito impotenti al dramma. Lama Monachile, con la sua spettacolare scogliera, è da sempre una delle mete più fotografate e frequentate dai visitatori, ma anche un luogo che nasconde insidie. Negli ultimi anni non sono mancati episodi simili, che hanno acceso il dibattito sulla necessità di rafforzare i controlli e sensibilizzare i turisti sui rischi dei tuffi dagli scogli.

Le autorità locali hanno espresso cordoglio alla famiglia del giovane e, allo stesso tempo, rinnovato l’appello alla prudenza: “Polignano è un gioiello che appartiene al mondo, ma il mare e le rocce vanno rispettati. Un gesto avventato può trasformarsi in tragedia in pochi istanti”.

Il corpo del ragazzo sarà restituito ai familiari nelle prossime ore, mentre la comunità di Polignano piange insieme a loro per una vita spezzata troppo presto, in un’estate che avrebbe dovuto essere di gioia e spensieratezza.