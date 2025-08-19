Trasporti, Ciliento: “Il nuovo ponte ferroviario di FAL a Bari un passo avanti verso un servizio moderno e sicuro”

BARI - A Bari, Ferrovie Appulo Lucane ha completato la sostituzione del vecchio ponte ferroviario in ferro di via Brigata Bari con una nuova struttura in acciaio, frutto di una complessa operazione ingegneristica realizzata in una sola notte grazie a un’attenta pianificazione del cantiere. La nuova travata metallica permette di superare le limitazioni di velocità precedenti e consente il passaggio di treni merci con rimorchio, aumentando l’efficienza e la sicurezza della linea.

L’intervento fa parte di un progetto più ampio da 18 milioni di euro finanziato con fondi FSC 2014-2020, che prevede anche la riorganizzazione del piano del ferro di Bari Scalo.

“È venuto meno un pezzo di storia, considerando che il ponte in ferro era stato montato nell’agosto del 1915 – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento – ma dobbiamo guardare al futuro e a infrastrutture ferroviarie sempre più moderne, sicure e interoperabili. Questo intervento rientra in una serie di lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento della linea Bari-Matera e della stazione di Bari Centrale, che miglioreranno comfort e sostenibilità per i pendolari e renderanno il servizio più attrattivo anche per i turisti, considerando che la linea collega località ricche di storia e cultura”.