Tromba d’aria a Porto Cesareo: paura tra turisti e residenti, danni a un lido

– Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, quando unasi è abbattuta sulla costa sorprendendo residenti e turisti in piena giornata estiva.

Il fenomeno atmosferico ha provocato danni al lido Paradise Beach Bar, dove numerosi ombrelloni sono stati divelti e parte della struttura ha subito lesioni. La violenza del vento ha costretto le persone presenti a cercare un riparo improvvisato, tra le vie centrali e lungo la spiaggia.

Attimi di panico si sono vissuti anche nel centro cittadino, dove raffiche improvvise hanno spinto passanti e vacanzieri a mettersi in fuga. Fortunatamente, al momento, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute le autorità locali per monitorare la situazione e valutare i danni.