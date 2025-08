Trulli n’ Beer: ad Alberobello dieci giorni di musica, birre e divertimento

Alberobello, 1° agosto 2025 – È partito ufficialmente il countdown per Trulli n’ Beer, l’appuntamento più atteso dell’estate pugliese che trasformerà viale Einaudi, nel cuore della Valle d’Itria, in un’esplosione di musica, gusto e convivialità dal 16 al 25 agosto.Organizzato dall’Associazione Pinnacoli, con il patrocinio dell’Assessorato alle Manifestazioni e Spettacoli del Comune di Alberobello, il festival promette dieci serate indimenticabili, tutte a ingresso gratuito, con concerti dal vivo, DJ set, oltre 40 tipologie di birre e un’atmosfera che da anni unisce residenti e turisti sotto le stelle.Programma musicaleSabato 16 agosto: The Sixty Beat, a seguire DJ Paolo M. & Ginevra Domenica 17 agosto: Jova Club, a seguire DJ Enzo Biundo & Patrick Lunedì 18 agosto: I Paipers Martedì 19 agosto: Terraross – La Serata del Ritorno Mercoledì 20 agosto: Come Max (Tributo a Max Pezzali/883) Giovedì 21 agosto: Vasconnessi (Tributo a Vasco Rossi) Venerdì 22 agosto: Le Stelle di Hokuto – Family Party Sabato 23 agosto: Rockstar, a seguire DJ Piero Romanazzi & Dario Losapio Domenica 24 agosto: Folkasud, a seguire DJ Enzo Biundo & Veronica Lunedì 25 agosto – Gran Finale: TerrarossTutte le serate iniziano alle ore 20:30, con il DJ resident Piero Romanazzi ad animare il pubblico sin dal primo momento.Birra, street food e sorpreseAccanto alla musica, il cuore del festival batte attorno a 40 varietà di birre alla spina, locali, nazionali e internazionali, comprese opzioni gluten free e analcoliche. L’offerta gastronomica spazia dai panini gourmet alla cucina tipica pugliese.Non mancheranno l’area bimbi attrezzata, gadget, il boccale da collezione e la mascotte ufficiale BEERbante, per un’esperienza pensata per tutta la famiglia.Serate specialiMartedì 19 agosto torna la storica formazione dei Terraross con la Serata del Ritorno: un viaggio nella musica popolare pugliese tra ritmo e tradizione. Venerdì 22 agosto sarà invece il momento del Family Party con Le Stelle di Hokuto, tra le sigle cult dei cartoni animati anni ’80 e ’90 che faranno cantare e ballare grandi e piccoli.Trulli n’ Beer è pronto a far vibrare Alberobello con musica, cultura, sapori autentici e un’atmosfera unica. Tutti gli aggiornamenti e il programma completo sono disponibili su www.trullinbeer.it e sui social ufficiali del festival.L’estate ad Alberobello ha un solo nome: Trulli n’ Beer.