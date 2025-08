'Stupor Mundi, l’attesa…' incanta Oria, un’apertura spettacolare per il Palio 2025

ORIA (BR) - Una serata di magia, fascino e grande partecipazione ha ufficialmente dato il via al Palio di Oria 2025, confermandone il ruolo di punta tra le rievocazioni storiche del Sud Italia. Giovedì 31 luglio il Chiostro Montalbano si è trasformato in un autentico teatro a cielo aperto grazie a "Stupor Mundi, l’attesa…", uno spettacolo coinvolgente e suggestivo che ha trasportato il pubblico nelle atmosfere intense e misteriose in attesa dell’arrivo di Federico II in città. - Una serata di magia, fascino e grande partecipazione ha ufficialmente dato il via al Palio di Oria 2025, confermandone il ruolo di punta tra le rievocazioni storiche del Sud Italia. Giovedì 31 luglio il Chiostro Montalbano si è trasformato in un autentico teatro a cielo aperto grazie a "Stupor Mundi, l’attesa…", uno spettacolo coinvolgente e suggestivo che ha trasportato il pubblico nelle atmosfere intense e misteriose in attesa dell’arrivo di Federico II in città.





Una narrazione appassionante ha intrecciato storia e spettacolo, regalando agli spettatori un’esperienza immersiva e multisensoriale. A incorniciare la serata, un ricco programma di Spettacoli a Corte: danzatrici orientali, giullari, falconieri, domatori di serpenti, trampolieri e ben quattro gruppi di sbandieratori hanno animato ogni angolo del Chiostro, creando un crescendo di emozioni e applausi. I figuranti in costume sia dei quattro Rioni della città che della corte imperiale, insieme ai musici medievali e alla compagnia d’arme Militia Regis, hanno arricchito l’atmosfera rievocando con grande fedeltà il fascino del XIII secolo.





Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo, via Lombardi ha ospitato un Percorso Culturale e Sensoriale molto apprezzato da cittadini e turisti: banchetti didattici, degustazioni di specialità locali, mercatini artigianali e rievocatori storici hanno offerto un’anteprima vibrante e partecipata della manifestazione.





Il successo di pubblico è stato straordinario: centinaia di spettatori hanno affollato gli spazi dell’evento, confermando l’attesa e l’entusiasmo per questa edizione 2025, che si preannuncia tra le più ricche di sempre.





"È stata una bellissima manifestazione – dichiara Francesco Biasi, presidente della Pro Loco di Oria – che ha segnato l'inizio ufficiale degli eventi legati al Palio, in programma dal 1° all’11 agosto. Un calendario ricco di iniziative animerà la nostra città e questa serata ha trovato nel Chiostro di Montalbano una cornice straordinaria. Lo scenario suggestivo ha fatto da sfondo ai figuranti e alla parte teatrale dello spettacolo Stupor Mundi, l'attesa..., dedicato a Federico II. Questa attesa è stata scandita dall’annuncio della sua venuta, fatto dal suo delegato imperiale. L’arrivo vero e proprio dell’imperatore è previsto per sabato prossimo, durante il corteo storico, quando Oria sarà in festa per accoglierlo. Il giorno seguente si svolgerà il Palio, che vedrà sfidarsi i Rioni: un evento grandioso in onore dell’imperatore, nell’attesa della sua amata Isabella di Brienne, che sposerà nel mese di novembre nella cattedrale di Brindisi".





"Il Palio di Oria – dichiara Imma Torchiani, assessore alla Cultura del Comune di Oria - è il cuore pulsante delle celebrazioni federiciane ed è la manifestazione che più rappresenta la nostra città anche al di fuori dei suoi confini. Con il corteo storico di Federico II e il Torneo dei Rioni, giunti quest’anno alla loro 58ª edizione, Oria ha conquistato una notorietà crescente a livello nazionale e internazionale. Negli ultimi anni, infatti, registriamo la presenza di visitatori provenienti non solo da tutta Europa, ma anche da paesi extraeuropei, come il continente americano. Tutto ciò conferma il valore culturale e identitario di questa manifestazione, che porta il nome di Oria nel mondo".





Il Palio di Oria prosegue fino all’11 agosto con un ricco programma:

- 1 agosto: Giornata della Bandiera e Torneo degli Sbandieratori (Piazza Lorch)

- 8 e 9 agosto: Notti Federiciane, due serate animate da spettacoli itineranti, harem orientale, accampamenti medievali, food, mercatini e artisti di strada, figuranti in costume (Centro storico, Piazzale Cattedrale, Chiostro Parco Montalbano)

- 4-5-6-7 agosto: Onore al Castello (Rione Castello), Benedizione degli Atleti (Rione Judea), Serata Giallonera (Rione San Basilio), Athletis Signum (Rione Lama)

- 8 agosto: Benedizione del Palio (Basilica Cattedrale)

- 9 agosto: Corteo Storico per le vie cittadine e Cerimonia di Presentazione del Palio (Piazza Lorch)

- 10 agosto: Torneo dei Rioni, attesissima sfida tra i quartieri della città (Campo Padri Rogazionisti - Istituto Antoniano)

- 11 agosto: Contropalio e cerimonia conclusiva (Piazza Lorch)

- 08-09-10 agosto: Accampamenti Medievali (Compagnie d’armi Milites Friderici e Militia Regis)





In programma momenti culturali pensati per coinvolgere tutte le età.