Tv, il coordinatore provinciale della Bat di Medea Odv Antonio Cirillo sarà intervistato sabato 2 agosto su Canale Italia

BARLETTA - Una grandissima soddisfazione: sabato 2 agosto 2025, alle ore 20:30 su Canale Italia (al numero 127) sarà intervistato il coordinatore provinciale della Bat di Medea Odv, Antonio Cirillo.





L'intervista sarà incentrata sul tema della violenza contro le donne. Per quel che riguarda Antonio Cirillo, è: attivista di fama internazionale contro la violenza sulle donne (Consulente Onorario della Cattedra delle Donne); Senatore Accademico della Nobile Accademia Leonina; Presidente in Italia per l'Accademia Mondiale di Letteratura Moderna Costaricense.