Vasto, muore bimbo di un anno: sospetto soffocamento dopo aver mangiato biscotti

VASTO (Chieti) – Tragedia nella serata di ieri all’ospedale di Vasto, dove un bambino di un anno è deceduto dopo essere arrivato in arresto cardiocircolatorio. Secondo le prime informazioni, sul corpo del piccolo non sono stati riscontrati segni di lesioni.

Il sospetto degli inquirenti è che il malore fatale possa essere stato causato da alcuni biscotti ingeriti poco prima. Il bimbo si era addormentato, ma la madre si è accorta che stava vomitando e ha tentato di soccorrerlo. Non è ancora chiaro se la donna abbia effettuato manovre di disostruzione prima di recarsi in ospedale.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno già ascoltato la madre. Non si esclude l’ipotesi di una polmonite ab ingestis, ossia una grave complicanza dovuta all’inalazione di cibo nei polmoni.

L’autopsia, richiesta dallo stesso ospedale, è stata disposta dalla Procura di Vasto. La salma, sotto sequestro, verrà trasferita all’ospedale di Chieti per l’esame autoptico, che dovrà chiarire le cause esatte della morte.