Vista Festival 2025 a Porto Cesareo: cinque giorni di musica, enogastronomia e divertimento

PORTO CESAREO – Torna in riva allo Ionio il Vista Festival, l’atteso evento estivo di Porto Cesareo che unisce musica, spettacoli, enogastronomia e divertimento per grandi e piccoli. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il festival si svolgerà dal 27 al 31 agosto nel grande parcheggio de “Le Dune”, con un programma ricco di concerti, dj set, animazione e attrazioni per tutte le età.

Cinque serate imperdibili per valorizzare il territorio salentino, con una particolare attenzione all’inclusività e alla sicurezza: l’area sarà dotata di strutture innovative, parcheggi sicuri, spazi riservati per persone diversamente abili e un sistema di sicurezza interno ed esterno coordinato con Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Guardia Costiera e Protezione Civile.

Programma musicale

27 agosto – Opening Festival “Made in Salento”: dalle 19 alle 20 diretta nel truck di Radio System, alle 21 il pre-show con Mattia De Luca; Laurengel live alle 21:30; concertone degli Apres La Classe alle 22; after show con Francesco Cairo e dj set di Mino Schiavone, Brian De Mood ed Elia Baldi.

28 agosto – Worldwide Experience: concertone dei Sud Sound System alle 22; pre-show con Heartmaker, Giorgio Rude e Flavio Ghetto Eden; after show con Francesco Cairo, Suray e Riccardo Depa.

29 agosto – Italian Icon: Piotta e Brusco live alle 22; pre-show con rotation dj e after show con Paolo Peluso e Fabrizio Presicce.

30 agosto – Carnival Experience: format Big Mama e Kavabonga dalle 22, pre-show con Matteo Petrelli e Lele Procida.

31 agosto – Closing “Smile a 90”: Bar Italia e Smile a 90 dalle 23, con Savi Vincenti, Lele Procida e Fernando Proce; animazione a cura di Allure Agency.

Oltre alla musica, il Vista Festival offre un’ampia area food & beverage con prodotti locali e a chilometro zero, stand espositivi, street food, luna park e attrazioni per famiglie. Novità dell’edizione 2025 è il mega truck di 25 metri che ospiterà Radio System, partner storico dell’evento.

Le parole degli organizzatori

“Anche quest’anno il Vista Festival si conferma tra gli eventi estivi più importanti del Salento e della Puglia – dichiarano dalla 4Promotion Srl –. Cinque giorni di spettacolo, musica e divertimento per tutte le generazioni, con scenografie all’avanguardia e ospiti di rilievo nazionale”.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione unica per vivere un’esperienza originale a due passi dal mare, tra musica, cultura e intrattenimento.

Per informazioni e media: Francesco De Pascalis, 334 1050243.