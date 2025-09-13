88ª Fiera del Levante, Michele Emiliano inaugura l’edizione 2025: “Partecipazione, crescita e futuro per la Puglia”

BARI – Si è aperta ufficialmente oggi la 88ª Fiera del Levante, con la cerimonia inaugurale che ha visto protagonista il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Un’edizione che celebra il ruolo strategico della Fiera come momento di riflessione, scambio e sviluppo economico per Bari, la Puglia e l’intero Sud Italia.

Durante il suo intervento, Emiliano ha ricordato il lungo percorso degli ultimi venti anni, in cui la Regione Puglia ha consolidato un modello di governance basato sulla partecipazione, sull’ascolto e sulla valorizzazione dei giovani. “Questi venti anni ci hanno consentito di verificare insieme di cosa siamo capaci e di quello che non siamo riusciti a fare”, ha affermato il governatore, sottolineando come il lavoro condiviso abbia trasformato la Puglia in una regione attrattiva e innovativa.

Emiliano ha poi elencato i principali risultati ottenuti sotto la sua guida: la crescita dell’occupazione dal 45,6% al 51,2%, il calo della disoccupazione femminile dal 17,2% all’11,2%, la difesa dell’Acquedotto Pugliese e della gestione pubblica dell’acqua, l’incremento della raccolta differenziata al 62% e la bonifica di oltre 120 ettari di aree inquinate.

Particolare attenzione è stata riservata alla transizione ecologica e all’innovazione: con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), la Puglia punta a ridurre le emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e a coprire il 42,5% dei consumi energetici con fonti rinnovabili. Un risultato significativo è stato ottenuto anche a Taranto, con la decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico, frutto di un’intesa tra tutti i livelli istituzionali per tutelare salute e lavoro.

Sul fronte sociale e del welfare, Emiliano ha evidenziato gli investimenti regionali nel sistema integrato territoriale, con oltre 882 milioni di euro stanziati per sostenere famiglie e giovani in difficoltà, e il Reddito di Dignità esteso anche a minori e giovani adulti sotto provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile.

In ambito sanitario, sono stati completati nuovi ospedali a Monopoli e Taranto, con 1.000 posti letto, oltre a 10.000 nuove assunzioni e 5.000 stabilizzazioni. In campo turistico, la Puglia è diventata una delle mete più ambite in Italia, con 16 milioni di pernottamenti nel 2024, raddoppiando i numeri del 2014.

Emiliano ha voluto chiudere il discorso con un richiamo alla partecipazione democratica e alla politica come servizio: “La formula democratica fondata sul primato della politica e della partecipazione da parte di tutti alle istruttorie complesse deve rimanere il nostro lascito. Governare la Puglia significa accogliere differenze e opinioni discordanti, perché solo dal confronto nascono lucidità e capacità di guidare con coraggio e amore.”

La Fiera del Levante 2025 si conferma così come un appuntamento irrinunciabile per la città e per la regione, capace di unire storia, innovazione e visione per il futuro.