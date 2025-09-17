A Bari tre giorni di jazz con i talenti italiani e internazionali: torna l’European Jazz Conference 2025

BARI - Dal 25 al 27 settembre i talenti del jazz pugliese e nazionale saranno in concerto a Bari in occasione dell’, importante incontro annuale dei professionisti del jazz mondiale che riunisce oltre 400 delegati internazionali, e che si svolgerà nel capoluogo pugliese dal 25 al 28 settembre.

Nei tre giorni previsti si terranno i live gratuiti di Zoe Pia & le Sculture Sonanti, Federica Michisanti Trio, Sliders, Alberto Parmegiani ‘Millennium’ feat. Donatella Montinaro, Pierluigi Balducci Ensemble feat. Badrya Razem ‘Kosmos & Chaos’, Mike Rubini ‘Extensive Quartet’ feat. Andrea Andreoli, Lisa Manosperti ‘Uncaged Bird’, Giuseppe Bassi Quartet, Gaetano Partipilo ‘Boom Collective’ feat. Hermon Mehari, Raffaele Casarano ‘Anì Live’, Nicola Conte ‘Umoja’, Artchipel Orchestra & Guests.

I talenti del jazz italiano saranno a Bari per una tre giorni di concerti gratuiti in occasione dell'European Jazz Conference, importante incontro annuale dei professionisti del settore jazz e delle musiche creative e improvvisate, che riunisce ogni anno oltre 400 delegati provenienti da 40 Paesi e si svolge a Bari dal 25 al 28 settembre.

Puglia Culture, che promuove la conferenza internazionale con Europe Jazz Network nell’ambito delle azioni del progetto Puglia Sounds, organizza una programmazione gratuita, un Fringe Festival per far conoscere la vitalità della scena jazz pugliese e nazionale ai numerosi delegati internazionali e coinvolgere il grande pubblico in questo importante appuntamento.

Il programma dei concerti parte giovedì 25 settembre, ore 21.00, in via Sparano angolo Corso Vittorio Emanuele II, con una serata dedicata ai giovani talenti, affiancati dai loro docenti, promossa in collaborazione con il Comune di Bari. In scena gli allievi di due vere e proprie “Istituzioni” cittadine che da oltre quarant’anni coltivano e trasmettono il jazz con passione e qualità didattica, ciascuna con le proprie peculiarità: la Scuola di Musica Jazz del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e il Pentagramma, coordinate rispettivamente da Roberto Ottaviano e Guido Di Leone. Al centro della serata jam session e una selezione di brani scelti ad hoc per mettere in risalto tanto le potenzialità collettive quanto quelle individuali degli artisti coinvolti, offrendo al pubblico un’esperienza di jazz viva, autentica e in continua trasformazione.

Venerdì 26 settembre un ricco calendario di concerti tra Auditorium Vallisa e Teatro Kursaal Santalucia. Dalle ore 21, l’Auditorium Vallisa ospita: Zoe Pia & le Sculture Sonanti, progetto in cui la musicista sarda suona l’opera scultorea dell’artista Luca Zarattini, uno dei sorprendenti strumenti musicali ibridati con ceramica smaltata e trasformati in veri e propri pezzi d’arte, alla quale si aggiungono clarinetto tradizionale, launeddas, campanacci sardi e soundscape; Federica Michisanti Trio, che propone per lo più composizioni di Michisanti, con sonorità che attingono dalla musica colta europea e dall’avanguardia jazzistica, lasciando spazio all’improvvisazione estemporanea; Sliders, atipica formazione musicale, un trio di tromboni fondato nel 2018 da Filippo Vignato, Federico Pierantoni e Lorenzo Manfredini; Alberto Parmegiani ‘Millennium’ feat. Donatella Montinaro, progetto nato da un’idea di estetica musicale che comincia nel 2018 con l’album Under a Shimmery Grace, in cui il jazz è contaminato dalle nuove generazioni esposte al jazz, alla musica indie ed elettronica.

Al Teatro Kursaal Santalucia, sempre dalle ore 21.00, in scena: Pierluigi Balducci Ensemble feat. Badrya Razem ‘Kosmos & Chaos’, musica visionaria, “cosmica” e di grande impatto evocativo; Mike Rubini ‘Extensive Quartet’ feat. Andrea Andreoli, suono personale ispirato al repertorio classico e alla musica contemporanea; Lisa Manosperti ‘Uncaged Bird’, che trae ispirazione dalla voce di Abbey Lincoln; Giuseppe Bassi Quartet, progetto dal sound raffinato e innovativo con un repertorio che alterna composizioni originali a brani di autori tedeschi, francesi e giapponesi.

Sabato 27 settembre, Piazza del Ferrarese, gran finale dalle ore 21.00, in diretta su Rai Radio 3, con: Gaetano Partipilo ‘Boom Collective’ feat. Hermon Mehari; Raffaele Casarano ‘Anì Live’; Nicola Conte ‘Umoja’; Artchipel Orchestra & Guests, con ospiti d’eccezione Roberto Ottaviano al sax soprano, Gianluca Petrella al trombone e Luisiana Lorusso al violino.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni: https://www.pugliasounds.it/per/fringe-festival/ .

European Jazz Conference è un evento unico in Europa, basato sulla costruzione di relazioni professionali durature, sullo sviluppo di nuovi progetti e collaborazioni artistiche, sulla condivisione di competenze e sull’aggiornamento con le ultime tendenze. La conferenza mira a far conoscere le scene musicali e le migliori pratiche di tutto il mondo, compresi i paesi extraeuropei.

Una prestigiosa vetrina per la musica pugliese e nazionale che a Bari proporrà tre giorni di musica dal vivo e incontri in alcuni dei luoghi più suggestivi della città. È online sul sito pugliasounds.it la call per candidarsi agli showcase della tre giorni, con l’obiettivo di presentare i progetti più interessanti della scena jazz pugliese e italiana agli operatori internazionali e al pubblico.

La conferenza a Bari è organizzata da Europe Jazz Network e Puglia Culture, nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia (Puglia Sounds è membro di Europe Jazz Network dal 2012 e nello stesso anno ha ospitato a Bari l’assemblea generale della rete). Media partner: Rai Radio 3 e Rai Puglia.