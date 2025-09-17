Nugnes porta a Bari moda, design e ospitalità mediterranea nel cuore del Murattiano

BARI – Venerdì 19 settembre, dalle 18 alle 21, il civico 32 di via Nicolò Putignani ospiterà il primo grande evento di Nugnes a Bari, un’occasione che trasforma la moda in esperienza, con un mix di design contemporaneo, lifestyle e visione mediterranea. L’iniziativa segna l’inizio di un dialogo con la città e con il quartiere Murattiano, dove il brand ha scelto di radicarsi.

Le nuove boutique del marchio, presenti anche in via Putignani 26, 32, 45 e in via Melo da Bari 91, diventano parte del tessuto urbano, intrecciando moda, design e cultura e instaurando un rapporto diretto con la comunità. Gli spazi non sono solo punti vendita, ma veri e propri luoghi di esperienza, dove il retail diventa accoglienza.

Per celebrare l’occasione, Nugnes ha coinvolto i designer Finemateria, Gianluca Sigismondi e Stefano Bassan con il progetto site-specific “Murattiani”, installazioni che dialogano con il contesto urbano: sagome specchianti richiamano la pianta ortogonale del quartiere, mentre volumi morbidi in poliuretano espanso rappresentano calore e accoglienza.

L’evento sarà accompagnato dai dj Picca & Mars, con un set studiato per seguire il ritmo elegante della serata, mentre il cocktail party sarà curato da Hagakure, capace di unire suggestioni orientali e mediterranee in un’esperienza sensoriale unica. I vini delle Cantine San Marzano completeranno l’offerta con eccellenza enologica.

«Per noi l’ospitalità non è un dettaglio, ma il cuore del nostro lavoro – afferma Beppe Nugnes. – Aprire a Bari significa portare un concetto di retail come casa aperta, dove la moda dialoga con cultura, design e persone. Vogliamo che ogni visitatore viva un’esperienza di attenzione, calore e bellezza autentica, in sintonia con l’anima della città».

Con l’arrivo di Nugnes a Bari, la città diventa crocevia di energie e culture mediterranee, e le boutique del brand si trasformano in spazi in cui eleganza, creatività e ospitalità si fondono, raccontando una visione internazionale radicata nel territorio.