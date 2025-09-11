Fiera del Levante 2025, pronto il piano straordinario della mobilità e della sosta

BARI – La città si prepara ad accogliere la 88ª edizione della Fiera del Levante, in programma a Bari dal 13 al 21 settembre 2025. Per agevolare l’afflusso dei visitatori e garantire una migliore viabilità, Amtab e Comune di Bari hanno predisposto un piano straordinario per la mobilità e la sosta.

5.500 posti auto e 17 aree di sosta

Saranno attivate 17 aree di parcheggio, per un totale di oltre 5.500 posti auto, con tariffe variabili da 1 a 5 euro a seconda della zona e della giornata. Alcune aree – tra cui Pane e Pomodoro, ex Multiservizi, FBN e Marisabella – saranno collegate direttamente alla Fiera tramite navette dedicate.

Park & Ride e collegamenti speciali

Il servizio park&ride prevede tariffe agevolate: dal lunedì al sabato 1 euro più 30 centesimi per ogni passeggero oltre al conducente; la domenica formule diverse con ticket giornalieri da 5 euro in alcune aree.

Tre le linee speciali attivate per tutta la durata della manifestazione:

Linea Verde (A.1) : Piazza Moro – Ingresso Orientale Fiera, con frequenza di 8 minuti.

Linea Blu (A.2) : Park&Ride Pane e Pomodoro – Ingresso Orientale Fiera, con frequenza di 10 minuti.

Linea Azzurra (A.3): Parcheggio Marisabella – Ingresso Orientale Fiera, riservata agli utenti dell’area di sosta e gratuita.

Potenziate le linee ordinarie e corse straordinarie alle 23

Le zone limitrofe alla Campionaria restano raggiungibili anche con le linee ordinarie Amtab (tra cui 1, 2, 6, 22, 27 e 53). In via eccezionale, nelle domeniche del 14 e 21 settembre, è prevista una corsa aggiuntiva alle ore 23 su diverse linee urbane, per agevolare il rientro dei visitatori.

Info utili

Il servizio navette e aree di sosta sarà attivo:

dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 21

sabato e domenica dalle 7 alle 22

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde Amtab 800.450.444, attivo dal lunedì al sabato dalle 5 alle 23:30 e nei festivi dalle 7 alle 20.