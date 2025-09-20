A Ostuni il fotografo franco-iraniano Deghati presenta il suo libro “Ho visto”

Kabul 2002

OSTUNI - Domenica 21 settembre, alle 19, nella galleria House of Lucie di Ostuni (Br), all’interno della mostra personale del fotografo franco-iraniano Manoocher Deghati “Eyewitness – Ho visto”, che si terrà sino al prossimo 5 ottobre, sarà presentato il libro fotografico “Ho visto” dello stesso Deghati.L’evento rappresenta un’occasione unica per incontrare l’autore e scoprire le storie dietro le sue fotografie più iconiche, molte delle quali presenti nel volume. “Ho visto”, scritto a quattro mani insieme a Ursula Janssen, descrive la vita avventurosa e audace del fotoreporter sullo sfondo degli ultimi cinquant’anni di storia del mondo: esperienze e incontri straordinari, incredibili coincidenze e numerosi aneddoti, alcuni dei quali risultano più fantastici di quanto possa essere qualsiasi storia di fantasia. Allo stesso tempo essi illustrano la natura dell’oppressione, la ricerca della libertà e un’indistruttibile voglia di vivere.Manoocher Deghati è infatti un fotografo iraniano naturalizzato francese, uno dei più celebri a livello internazionale, che per decenni ha documentato i principali avvenimenti della storia contemporanea, collaborando con le più importanti testate internazionali. Le sue fotografie, premiate ed esposte in tutto il mondo, sono un invito a guardare oltre la superficie, a cogliere l’anima dei luoghi e delle persone che li abitano.A lui è dedicata la mostra fotografica “Eyewitness”, un viaggio emozionante attraverso 42 scatti catturati con sguardo attento e sensibile, e che raccontano l’essenza dei fatti globali più significativi degli ultimi anni insieme a storie personali. Una narrazione visiva che restituisce la complessità del mondo e in cui ogni immagine, meticolosamente selezionata, riporta momenti di forte impatto: dalle scene strazianti dei conflitti ai gesti quotidiani di resilienza e di speranza. Il lavoro di Deghati, caratterizzato da una profonda umanità, invita lo spettatore a riflettere sulla bellezza e sulla fragilità della condizione umana.La mostra sarà visitabile sino al 5 ottobre prossimo dal mercoledì al sabato dalle 18 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 13.House of Lucie – Corso Garibaldi, 164 – Ostuni (Br)Info: 3513463642Inizio presentazione: 19.00