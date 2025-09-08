Adelfia, lite durante la festa della Madonna della Pietà: un ferito grave

ADELFIA – Momenti di terrore ieri sera durante i festeggiamenti per la. Intorno alle 23.30, due uomini hanno avuto un diverbio che è rapidamente degenerato. Secondo quanto ricostruito, durante la lite uno dei due ha sferrato un pugno al volto dell’altro e, armato di coltello, lo ha colpito in varie parti del corpo.

Il responsabile dell’aggressione è poi fuggito, gettando l’arma in un tombino, tutto davanti agli occhi di centinaia di persone presenti, tra cui molti bambini. Poco dopo, l’uomo è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma.

La vittima, che si trovava alla festa con la propria famiglia, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Il coltello utilizzato nell’aggressione è stato recuperato dalle forze dell’ordine.