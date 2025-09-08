Saint Hildegard Day a Lecce: tour tra storia, birra artigianale e personaggi della città

LECCE – Martedì 16 settembre, il centro storico di Lecce ospiterà la, un tour speciale dedicato ae alla. L’iniziativa, organizzata da Sulle Vie della Birra in collaborazione con, propone un percorso che unisce storia, cultura e degustazioni.

Santa Ildegarda, spesso ricordata per i suoi studi sul luppolo e la birrificazione, fu in realtà una figura poliedrica: nata alla fine dell’XI secolo, fu scrittrice, musicista, filosofa, linguista, naturalista, consigliera politica, guaritrice e visionaria. Attraverso le vie del centro, il tour racconterà la sua storia e quella dei personaggi legati alla millenaria tradizione della birra, con degustazione di due birre artigianali selezionate per l’occasione.

La guida del tour sarà Aristodemo Pellegrino, ideatore del progetto Sulle Vie della Birra, referente regionale Unionbirrai Beer Taster (UBT) per Puglia e Basilicata, beer writer e divulgatore di cultura birraria. Pellegrino accompagnerà i partecipanti mostrando i legami tra la storia della città e la cultura della birra artigianale, sottolineando come il percorso si inserisca nel fenomeno del “birrovagare”, che unisce turismo lento e degustazioni consapevoli.

L’appuntamento è alle 19.30 presso La Taproom Baff Beer, in via Liborio Romano n. 8 a Lecce. Da qui, i partecipanti si sposteranno a piedi tra i vicoli del centro storico, concludendo il tour nuovamente alla TapRoom.

Costo: 15 euro

Info e prenotazioni: 3295459310