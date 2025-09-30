Aggressione a Molfetta: due buttafuori feriti fuori dalla discoteca Sacro

MOLFETTADue buttafuori sono stati aggrediti nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre all’esterno della discoteca, situata all’ingresso della città sulla litoranea. L’episodio avviene a circa un anno dall’omicidio di Lopez aldi Molfetta, suscitando preoccupazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

Secondo le prime ricostruzioni, a compiere l’aggressione sarebbe stato un commando di quattro uomini provenienti da Bitonto, giunti sul posto a bordo di una Seat Leon. Il pestaggio è stato violento: uno dei vigilanti ha riportato diverse fratture alle costole con una prognosi di 30 giorni, mentre la seconda vittima ha riportato lesioni più lievi.

Dopo l’aggressione, gli autori si sono dati alla fuga a piedi. L’auto utilizzata è stata sequestrata dai Carabinieri, che stanno conducendo le indagini per identificare gli aggressori e chiarire il movente dell’attacco.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza notturna in città e sulla protezione del personale addetto ai locali pubblici.