Torna l’Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0: tre giorni di risate, cinema e teatro a Los Angeles

LOS ANGELESDopo il successo delle edizioni precedenti, torna al’, diretto dall’attore, in programma dalpresso ildel. Giunto alla sua quarta edizione, il Festival continua a portare la commedia italiana dalle sue radici fino al cuore di Hollywood, dialogando tra tradizione e nuove voci.

«L’Italian Comedy Fest celebra la grande tradizione della nostra commedia e dà spazio alle nuove voci che la stanno scrivendo oggi – spiega Terrin –. La risata è universale e la commedia è uno strumento potente per raccontare la società e i suoi cambiamenti». I temi affrontati quest’anno spaziano dai rischi dell’intelligenza artificiale al culto della bellezza, dall’inclusione e salute mentale alla difficoltà degli artisti di mantenere libertà creativa, fino al sogno americano intrecciato con il talento italiano.

Madrina dell’edizione sarà l’attrice Marina Suma, icona della commedia italiana anni ’80, che parteciperà anche al film in concorso Amici per caso di Max Nardari, presentato in anteprima a Los Angeles.

La sezione Cinema vede in concorso film come Anxious di Nida Chowdhry, Arthur’s Whisky di Stephen Cookson con Diane Keaton, Patricia Hodge e Boy George, e Una vita da sogno – L’Abbaglio di Alessandra Cardone con Andrea Simonetti, Denise Tantucci e Christopher Backus, anch’esso in anteprima americana.

Ampia e internazionale la selezione dei cortometraggi, provenienti da Italia, USA, Spagna, Francia e Svizzera, tra cui Miss Postura, Mierda, Under the influence(r), Sharing is Caring, La Vénus au fil the fer, Make Me Italian, Mercato Libero, Goddamn it!, Time to Kill, L’Acquario e Amore Nostalgia.

Non mancano eventi di stand-up comedy e due documentari: Adidas Owns the Reality di Keil Orion Troisi e Igor Vamos e l’italiano Una risata ci salverà di Michelangelo Gregori, con interventi di Sergio Staino, Moni Ovadia, Piergiorgio Odifreddi, Giorgio Montanini e Saverio Raimondo.

Il Festival dedica spazio anche al teatro, con il Premio “Comedy Beyond Borders” assegnato allo spettacolo Tutti bene ma non benissimo di Daniele Vagnozzi, in anteprima americana. Tra gli eventi speciali, la masterclass “Mastering the American Accent” con la dialect coach Esther Caporale, rivolta ad attori, speaker e professionisti della comunicazione.

Numerosi gli ospiti attesi: tra registi, attori e artisti italiani e internazionali, tra cui Max Nardari, Alessandra Cardone, Christopher Backus, Stephen Cookson, Nida Chowdhry, Yann Cado, Alberto Accettulli, Bryan Mazzarello, Luca Della Valle, Daniele Vagnozzi, Massimo Zeri, Esther Caporale, e molti altri.

Il filo conduttore del Festival rimane il Premio “Comedy Beyond Borders – Commedia Oltre Confine”, riconoscimento assegnato alle opere che, attraverso la commedia, superano le barriere culturali e linguistiche, stimolando il dialogo internazionale.

Una tre giorni di cinema, teatro, incontri e risate che porta a Los Angeles alcune delle migliori commedie indipendenti italiane e internazionali, celebrando talento, creatività e cultura in chiave globale.

Powered by: Italian Comedy Club

Con il sostegno: Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles

Partners & Friends: Upstage Productions, Sparta Productions, CinemaCasting, Teatro Tedér Napoli, Chefbar, Gawards, Reflectme360