Bari, al via la mostra “Stop Killing Women” con i 100 poster più rappresentativi di Poster For Tomorrow

BARI – Giovedì 25 settembre prende il via a Bari la mostra “Stop Killing Women”, che raccoglie i 100 manifesti più significativi della tredicesima edizione del concorso internazionale Poster For Tomorrow, dedicata al tema del femminicidio. L’iniziativa, ad ingresso libero, sarà ospitata nella sede del Consiglio Regionale della Puglia in via Giovanni Gentile 52 e resterà aperta fino al 12 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00.

La mostra conclude il percorso della rassegna Nel frattempo, che da febbraio ha attraversato il Salento con quasi quaranta appuntamenti, circa settanta ospiti e oltre 5mila presenze. L’evento ha anticipato la dodicesima edizione del festival Conversazioni sul futuro, in programma a Lecce dal 15 al 19 ottobre.

Il concorso Poster For Tomorrow, coordinato dal graphic designer Hervé Matine, seleziona ogni anno i migliori poster a livello mondiale su tematiche sociali come l’uguaglianza di genere, il diritto all’istruzione, l’abolizione della pena di morte e la lotta alla violenza. Nell’ottobre 2024, la giuria internazionale ha scelto i 100 poster più rappresentativi, tra cui i 10 vincitori, selezionati tra oltre settemila opere provenienti da circa cento Paesi.

Secondo le Nazioni Unite, ogni anno circa 85mila donne e ragazze vengono uccise intenzionalmente nel mondo, e oltre la metà sono vittime di partner o familiari. Sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso strumenti visivi ad alto impatto, come il manifesto, è quindi fondamentale per promuovere un cambiamento culturale.

“La mostra, di forte impatto, può contribuire alla nostra lotta contro la violenza e agli stereotipi ancora presenti nella società patriarcale”, afferma Loredana Capone, presidente del Consiglio Regionale della Puglia.

All’inaugurazione parteciperanno Mimma Gattulli, segretario generale del Consiglio Regionale della Puglia, Hervé Matine, presidente e co-founder di Poster For Tomorrow, e Gabriella Morelli, presidente di Diffondiamo idee di valore e direttrice del festival Conversazioni sul futuro.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, i dieci poster vincitori potranno essere “adottati” e affissi da associazioni, enti pubblici e privati, scuole, università e centri culturali.

Per informazioni: 3394313397 – conversazionisulfuturo.it