Allarme droni a Taranto: sorvolo non autorizzato nello stabilimento di Acciaierie d’Italia

TARANTO – Nella serata di venerdì 19 settembre alcuni droni non autorizzati sono stati avvistati sopra lo stabilimento di Acciaierie d’Italia a Taranto. Il personale di vigilanza interna ha immediatamente segnalato l’episodio al Comando provinciale dei carabinieri e alla Digos della Questura, che hanno attivato le procedure di sicurezza sul posto.

L’azienda ha precisato che non ci sono state conseguenze per persone o impianti e che la sicurezza rimane la priorità assoluta. Acciaierie d’Italia ha ringraziato le forze dell’ordine per il pronto intervento e ha annunciato una denuncia formale alla Procura di Taranto, oltre all’avvio di contatti con l’Enac per valutare ulteriori misure di tutela del sito, riconosciuto di interesse strategico nazionale.

“La sicurezza degli impianti e delle persone è e resta la nostra priorità”, sottolinea l’azienda, impegnata a prevenire episodi analoghi in futuro.