Altamura in lutto per Nicola Castellaneta, fondatore di Euroband

ALTAMURA - Altamura piange la scomparsa di, fondatore della, formazione musicale nata nel 2002 e nota per la partecipazione a numerosi eventi culturali della città. La notizia è stata resa pubblica dal sindacoattraverso i suoi canali social.

“È una di quelle notizie che si fa fatica a leggere e, probabilmente, a comprendere. Oggi ci ha lasciato Nicola Castellaneta, fondatore di Euroband, che ha partecipato a numerosi eventi culturali della nostra città: per ultimo al Festival delle Street Band dello scorso giugno”, ha scritto il primo cittadino.

Il sindaco ha voluto ricordare la passione e l’energia che hanno sempre contraddistinto Nicola: “La musica e la passione travolgente del suo modo di fare hanno sempre contraddistinto gli eventi e le iniziative a cui ha preso parte. Tutti ti ricorderemo con quel sorriso e con quella immensa voglia di vita che ti hanno caratterizzato. Riposa in pace, Nicola. Un sentito abbraccio alla tua famiglia”.

La comunità di Altamura saluta con dolore un musicista e appassionato promotore della cultura locale, la cui eredità artistica rimarrà viva nei ricordi e nelle emozioni che ha saputo trasmettere.