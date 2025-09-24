Attacchi alla Global Sumud Flotilla in acque internazionali: Crosetto invia fregata Fasan

ROMA – Momenti di tensione in mare per la, missione umanitaria diretta a Gaza, che nella notte è stata oggetto diin acque internazionali a sud di Creta. Le imbarcazioni sono state colpite da. Nessun ferito è stato segnalato, ma alcune navi sono state danneggiate, inclusa quella su cui viaggia, portavoce italiana della spedizione.

“Questi attacchi mettono a rischio la vita di chi è a bordo”, ha dichiarato Delia, sottolineando la gravità della situazione. Secondo fonti della missione, le navi colpite appartengono a Italia, Inghilterra e Polonia, un episodio che è stato definito come un vero e proprio attacco ai tre Paesi.

Reazioni italiane

Il ministro della Difesa italiano Giorgia Crosetto ha autorizzato l’intervento della fregata multiruolo Fasan, già in navigazione a nord di Creta nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro, diretta verso l’area per eventuali attività di soccorso.

L’episodio ha suscitato proteste anche in Parlamento: i capigruppo di opposizione al Senato hanno chiesto che il governo riferisca sull’accaduto, come già avvenuto alla Camera. Crosetto riferirà in Aula domani.

Reazioni internazionali

L’ONU ha chiesto un’indagine urgente sugli attacchi contro la flottiglia umanitaria, sottolineando la gravità dell’episodio e il precedente che potrebbe creare nelle acque internazionali.

Gaza sotto attacco

Intanto, la situazione nella Striscia di Gaza resta drammatica. Fonti mediche hanno riferito a Wafa che, dall’alba di oggi, 73 civili sono stati uccisi a Gaza City a causa di spari e bombardamenti israeliani.