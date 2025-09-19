Altamura in Scena celebra Saverio Mercadante a 230 anni dalla nascita

Non è stata una semplice celebrazione la serata dedicata al 230° anniversario della nascita del musicista e compositore Saverio Mercadante, ma la presentazione di un progetto che lega memoria e comunità.“Altamura in Scena” è stato promosso dall’Associazione Accademia Obiettivo Successo, con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia e il patrocinio del Comune di Altamura.Ha emozionato il pubblico con la performance teatrale “Io, figlio di questa città”, scritta e diretta dall’attrice e regista Cinzia Clemente che firma anche la direzione artistica del progetto. Sul sagrato della chiesa di San Nicola, teatro a cielo aperto gli attori Michele Squicciarino, Vito Galetta e il napoletano Antonio De Rosa hanno interpretato il musicista dall’infanzia alla vecchiaia,Durante la serata è intervenuta la vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Altamura Angela Miglionico che ha sottolineato il valore di un progetto capace di unire memoria, cultura e comunità. Giovanni Mercadante, giornalista e studioso presidente dell’associazione culturale “Leone Murgiano”, ha offerto un prezioso contributo storico, a tutti i presenti, sulla dimora di famiglia del compositore.“Altamura in Scena” proseguirà nei prossimi mesi con una serie di attività che coinvolgeranno cittadini, scuole e associazioni: mostre fotografiche con le scuole primarie e secondarie di primo grado; il concorso di fotografia e video “La mia Musica”, rivolto a studenti delle scuole superiori e giovani fino a 30 anni; la produzione di un documentario sulla vita e le opere di Saverio Mercadante, con la regia di Federico Cornacchia, la fotografia di Salvatore Cornacchia e la cura di Cinzia Clemente; un convegno dedicato a Mercadante con studiosi e musicologi; il galà il 4 dicembre, con le premiazioni, la proiezione del teaser del documentario e uno spettacolo teatrale con attori professionisti e giovani dei laboratori di Obiettivo Successo. Il 17 dicembre ci sarà la conclusione del progetto.Preziosa la collaborazione delle altre associazioni partner: Pro Loco Altamura, Algramà, Edon’è Spazioscena, Trullando, Murum e LeggerEdizioni che contribuiranno a radicare l’iniziativa nella vita culturale cittadina.“Con Altamura in Scena non celebriamo soltanto il ricordo di Mercadante” - ha ricordato l’attrice e regista Cinzia Clemente - ma costruiamo un percorso condiviso, capace di dare voce alla città e di lasciare in eredità un patrimonio vivo e accessibile a tutti”.Info e contatti stampa: accademiaobiettivosuccesso@gmail.com