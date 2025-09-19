Dipartimento Jonico: Consultazione degli stakeholder sui corsi di laurea e dottorato

TARANTO – Il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro promuove un’importante occasione di confronto tra accademia e mondo del lavoro con la Consultazione degli stakeholder dei corsi di laurea e del dottorato di ricerca in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”.L’incontro si terrà mercoledì 8 ottobre 2025, a partire dalle ore 9.30, presso la Sala Conferenze della sede del Dipartimento Jonico a Taranto, in via Duomo 259.L’iniziativa ha l’obiettivo di garantire la qualità dell’offerta formativa, assicurando che le competenze sviluppate nei corsi siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e dei diversi portatori di interesse esterni all’Università. La consultazione rappresenta un momento fondamentale per costruire un collegamento costante e organico tra obiettivi formativi e bisogni reali della società e dell’economia del territorio e della regione mediterranea.Grazie a questo dialogo con stakeholder esterni, il Dipartimento Jonico mira a promuovere modelli e metodi didattici innovativi, favorendo una formazione universitaria sempre più vicina alle esigenze del contesto socio-economico e culturale del Mediterraneo.