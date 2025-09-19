Bari-Foggia, treni in ripresa dopo furti alla linea elettrica

BARI – Sta tornando gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Foggia, pesantemente rallentata dalle prime ore di questa mattina a causa di furti ai cavi dell’alimentazione elettrica.I danneggiamenti sono stati registrati in due tratti particolarmente critici: tra Trinitapoli e Barletta e tra Ortanova e Foggia, causando disagi e ritardi ai convogli regionali e a lunga percorrenza.I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sono intervenuti tempestivamente per ripristinare la piena funzionalità della linea. Parallelamente, RFI ha sporto denuncia contro ignoti, avviando le procedure per individuare i responsabili.La situazione è ora in via di risoluzione, ma l’episodio riaccende l’attenzione sui furti di rame che negli ultimi anni hanno più volte messo in difficoltà la rete ferroviaria italiana, con conseguenze significative per viaggiatori e operatori.