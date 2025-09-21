Conversano, 20enne accoltellato durante una lite: ferita lieve

CONVERSANO – Momenti di paura nella notte a Conversano, dove un giovane di 20 anni è stato accoltellato da un coetaneo al termine di una lite. L’episodio è avvenuto in, all’interno di un locale situato nella zona del Palazzetto dello Sport.

I gestori dell’attività hanno immediatamente allertato il 118: la vittima è stata colpita all’addome, ma fortunatamente le ferite si sono rivelate lievi.

Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, che hanno avviato le ricerche dell’aggressore e della sua comitiva per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto.