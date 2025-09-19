Babafesta 2025: a Bari la conferenza stampa del festival internazionale della letteratura illustrata

BARI - Dal 8 all’11 ottobre 2025 si svolgerà la quinta edizione di, il festival internazionale dedicato alla letteratura illustrata per l’infanzia, ideato da Babalibri e SPINE bookstore. Tre città pugliesi –– ospiteranno oltre 60 appuntamenti tra laboratori, spettacoli, letture animate, firmacopie e mostre.

Il programma vedrà protagonisti alcuni dei più apprezzati autori e illustratori del catalogo della casa editrice milanese: Claire Lebourg, Matthieu Maudet, Michel Van Zeveren e Olivier de Solminihac, insieme agli ospiti italiani Alfonso Cuccurullo, Susi Danesin e Barbara Archetti, affiancati da numerosi professionisti locali.

L’edizione 2025 sarà dedicata alle bambine e ai bambini di Gaza, con l’obiettivo di sottolineare il valore universale della cultura e della creatività come strumenti di incontro, dialogo e speranza.

I contenuti e la struttura del festival saranno presentati martedì 23 settembre alle ore 11.30 presso lo Spazio Murat di Bari, alla presenza di Paola Romano, assessora alla Cultura del Comune di Bari; Elisabetta Vaccarella, assessora al Welfare del Comune di Bari; Francesca Bottalico, consigliera delegata alla promozione socio-culturale della Città Metropolitana di Bari; Giulia Delli Santi, dirigente responsabile Attività Teatrali di Puglia Culture; Francesca Archinto, direttrice editoriale di Babalibri; Sara Mastrodomenico, presidente dell’Associazione Culturale Spine; Serge D’Oria, direttore dell’Alliance Française di Bari; e gli artisti Susi Danesin e Alfonso Cuccurullo.