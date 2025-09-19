La Fondazione “Giovanni XXIII” inaugura la “panchina viola” in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer

Un segno di solidarietà e memoria dedicato ai malati e alle loro famiglie, nel giardino del Centro Alzheimer “prof. Domenico Saracino”

BITONTO – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, che si celebra il 21 settembre, la Fondazione “Giovanni XXIII” onlus di Bitonto ha scelto di organizzare un momento di particolare valore simbolico e sociale.

Lunedì 22 settembre alle ore 17, presso la sede di via Dossetti, sarà infatti inaugurata la “panchina viola”, emblema di vicinanza e riflessione, dedicata a chi vive quotidianamente la complessità della malattia e alle loro famiglie.

La panchina troverà posto nel giardino antistante al Centro Alzheimer “prof. Domenico Saracino”, che ospita un Nucleo residenziale specializzato con 24 posti letto per anziani nelle fasi più avanzate della patologia, oltre a un centro diurno che accoglie quotidianamente circa trenta pazienti.

All’iniziativa parteciperanno il presidente della Fondazione “Giovanni XXIII”, Giovanni Procacci, e il direttore generale Nicola Castro, insieme al sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, e all’assessora ai servizi sociali, Silvia Altamura.

La cerimonia sarà accompagnata da un momento musicale a cura dell’associazione “Davide Delle Cese” di Bitonto, che eseguirà brani di musica classica per favorire uno spirito di condivisione e convivialità tra malati, familiari, operatori ed educatori.

L’evento si inserisce nel programma “SOStenere”, avviato dal Comune di Bitonto insieme alla Fondazione Giovanni XXIII onlus, alla Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano onlus e alla cooperativa sociale Zip.H. Il progetto, attivo da alcuni mesi, ha come obiettivo la promozione della salute e del benessere delle persone in condizione di fragilità e povertà estrema.