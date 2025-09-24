Bitonto, bancomat fatto saltare nella notte: ingenti danni all’ufficio postale

BITONTO – Ancora un assalto ai bancomat nel Barese. Questa notte, intorno alle 3.45, un forte boato ha svegliato i residenti della frazione Mariotto a Bitonto: ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico dell’ufficio postale locale.

L’esplosione ha provocato danni ingenti alla struttura. Al momento non è chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via denaro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso, mentre sono in corso le indagini per identificare gli autori del gesto.