Bari, arrestato al porto un latitante albanese nascosto in un camion

BARI – Lae lahanno arrestato al porto di Bari un latitante albanese, nascosto tra la merce di un camion diretto in Albania.

Durante l’ispezione di un autoarticolato carico di materiale elettrico pronto all’imbarco, i militari hanno scoperto l’uomo, risultando essere un cittadino albanese ricercato da mesi.

Il latitante era destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Valona lo scorso 10 febbraio. È accusato di gravi reati commessi in Albania, tra cui maltrattamenti in famiglia, rapimento e minacce.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto nel carcere di Bari, a disposizione delle autorità competenti per le procedure di estradizione.