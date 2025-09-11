Grande successo per la Mediterranean Fashion Week a Lecce, Mesagne e Taranto

LECCE - Si è chiusa con grande successo la, l’evento ideato da Mama giunto alla terza edizione, che unisce l’alta moda internazionale alla promozione del territorio pugliese. L’iniziativa ha portato nelle città dioltre 35 brand provenienti da tutto il mondo e 205 ospiti internazionali tra modelle, fotografi, fashion blogger, buyer e artisti, con l’obiettivo di sostenere la rinascita del territorio colpito dalla

Moda e territorio: un legame indissolubile

La manifestazione si è aperta sabato 6 settembre nel Giardino delle Mura Urbiche di Lecce, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Radici di bellezza” di Luciano De Marianis, che racconta la trasformazione degli uliveti salentini negli ultimi anni. L’evento ha proseguito con l’opening party, dando il benvenuto agli stilisti e agli operatori del settore presenti.

Domenica 7 settembre, in Piazza Mazzini a Lecce, la prima delle tre sfilate ha visto la partecipazione di circa cento bambini delle scuole leccesi, scelti per rappresentare un messaggio di cura e rinascita del territorio, mentre stilisti internazionali hanno presentato le loro collezioni.

Le sfilate di Mesagne e Taranto

Lunedì 8 settembre, in Piazza Orsini a Mesagne, si è svolta la seconda sfilata, con brand come Aspara, Brand Jaidarlym, Kadam.Kz e Federico Hetch. La chiusura dell’evento si è tenuta nella scenografica scalinata del Pendio Lariccia di Palazzo D’Aquino a Taranto, dove gli stilisti hanno sfilato davanti a un pubblico entusiasta, con la conduzione di Alina Liccione.

Molti designer sono stati premiati come Eccellenze della Moda, ricevendo targhe di riconoscimento dalle istituzioni locali. La manifestazione ha inoltre offerto educational tour sulla costa salentina, shooting fotografici in luoghi iconici e un party esclusivo finale, trasformando la regione in un vero e proprio set a cielo aperto.

Moda come strumento di rinascita

Come sottolinea Marianna Miceli, organizzatrice dell’evento:

“La moda può essere uno strumento di valori e interventi sociali efficaci e utile nella promozione del territorio. La Mediterranean Fashion Week non è solo una vetrina per la creatività globale, ma un vero strumento di rigenerazione sociale e ambientale.”

Ogni designer partecipante contribuirà inoltre alla piantumazione di un ulivo, simbolo della riforestazione e della rinascita del paesaggio pugliese, elemento centrale della manifestazione.

L’evento si è svolto con il patrocinio della Provincia di Lecce, dei Comuni di Lecce, Mesagne e Taranto e il supporto di prestigiosi media partner come RaiNews.it, RaiNews24, FNL Network e Imagen de Moda, oltre a partner istituzionali e aziende locali.