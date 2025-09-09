Bari, blitz dei Nas a Palazzo di Città: scattano controlli sul divieto di fumo

BARI – I carabinieri deihanno effettuato ieri mattina un blitz a sorpresa negli uffici del, a seguito di un esposto anonimo, probabilmente proveniente da un dipendente.

Durante i controlli sono stati individuati diversi trasgressori sorpresi con sigarette e sigari accesi nei corridoi e negli spazi interni. I militari hanno redatto una relazione sullo stato dei luoghi e hanno richiesto la rimozione di tutti i posacenere, compresi quelli presenti nell’atrio.

Il divieto di fumo riguarda non solo gli uffici chiusi, ma anche tutte le pertinenze esterne, come balconi e spazi scoperti, in conformità alla normativa vigente.