Fondazione Teatro Petruzzelli: aperte le candidature per il nuovo sovrintendente

BARI – Si è insediato ieri il nuovodella, che ha deciso di aprire leper la nomina del prossimo sovrintendente.

Alla riunione, tenutasi a Palazzo di Città, hanno partecipato il sindaco e presidente della Fondazione Vito Leccese, insieme ai consiglieri Ippolita Resta e Pierfelice Rosato (Ministero della Cultura), Pamela Palmi (Città Metropolitana) e Maria Grazia Porcelli (Comune di Bari).

Dopo l’insediamento formale e la nomina di Nicola Grazioso a segretario del Consiglio, è stata decisa l’apertura dell’avviso pubblico, per garantire trasparenza e ampia partecipazione da parte di candidati con i requisiti morali e professionali indicati nello Statuto.

Il bando sarà pubblicato a breve sul sito della Fondazione: www.fondazionepetruzzelli.it .