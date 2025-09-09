Fondazione Teatro Petruzzelli: aperte le candidature per il nuovo sovrintendente
BARI – Si è insediato ieri il nuovo Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Petruzzelli, che ha deciso di aprire le manifestazioni di interesse per la nomina del prossimo sovrintendente.
Alla riunione, tenutasi a Palazzo di Città, hanno partecipato il sindaco e presidente della Fondazione Vito Leccese, insieme ai consiglieri Ippolita Resta e Pierfelice Rosato (Ministero della Cultura), Pamela Palmi (Città Metropolitana) e Maria Grazia Porcelli (Comune di Bari).
Dopo l’insediamento formale e la nomina di Nicola Grazioso a segretario del Consiglio, è stata decisa l’apertura dell’avviso pubblico, per garantire trasparenza e ampia partecipazione da parte di candidati con i requisiti morali e professionali indicati nello Statuto.
Il bando sarà pubblicato a breve sul sito della Fondazione: www.fondazionepetruzzelli.it.
