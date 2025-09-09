“Bentornato a Bari, caro Camilleri”: Bari celebra il centenario dello scrittore

ph_Lia Pasqualino

BARI – La città di Bari celebra ilcon due eventi speciali: il 12 ottobre ale il 13 ottobre al, promossi dal Comune di Bari e organizzati da Puglia Culture e Camerata Musicale Barese, nell’ambito del programma nazionale

Il 12 ottobre, alle 18, al Piccinni sarà proiettata in alta definizione la registrazione dello spettacolo “Conversazione su Tiresia”, interpretato da Camilleri nel 2018 al Teatro Greco di Siracusa. Il monologo, ispirato all’Odissea e alla figura di Tiresia, riflette sulla letteratura, la poesia e la filosofia attraverso la voce del grande autore siciliano. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il 13 ottobre, alle 20.30, al Petruzzelli si terrà l’evento inaugurale della 84ª stagione concertistica della Camerata Musicale Barese, con lo spettacolo “Camilleri100. Musica, parole, voci, volti”. Quattro attori – Paolo Briguglia, Maurizio Micheli, Laura Morante e Lina Sastri – interpreteranno testi camilleriani, alternati a esibizioni musicali dei pianisti cubani Omar Sosa e Marialy Pacheco, che uniranno jazz e musica afro-cubana.

L’iniziativa vuole ricordare il legame storico di Camilleri con Bari: negli anni ’50 fu aiuto regista per il Teatro Stabile della Regione Pugliese e nel 2014 protagonista di una masterclass al Bif&st, ricevendo anche il “Premio Fellini per l’eccellenza artistica”.

Gli eventi sottolineano l’importanza di Camilleri non solo come scrittore e regista, ma anche come figura che ha lasciato un’impronta culturale e civile duratura, rafforzando il legame tra la città e il maestro siciliano.