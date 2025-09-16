Bari, caos nel quartiere Umbertino: rissa tra ragazzi stranieri blocca via De Nicolò

BARI – Momenti di tensione la scorsa notte nel quartiere Umbertino. Intorno a mezzanotte, in via De Nicolò nei pressi di largo Giordano Bruno, alcuni ragazzi di origine straniera sono stati protagonisti di una lite che ha coinvolto anche il lancio di bidoni per strada, creando scompiglio tra residenti e passanti.

Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia di Stato, riuscendo a riportare ordine e calmare la situazione. Non si segnalano feriti, mentre gli agenti hanno avviato accertamenti per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’episodio.