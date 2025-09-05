Bari, dal 6 al 9 settembre torna “Le Due Bari 2025”: cultura gratuita e inclusiva in tutti i quartieri

BARI – Quattro giornate di musica, teatro, laboratori e spettacoli diffusi in tutta la città. Da sabato 6 a martedì 9 settembre prosegue il cartellone di, il programma culturale gratuito e di prossimità promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, che dall’inizio dell’estate porta eventi nei quartieri centrali e periferici, con un’attenzione particolare all’inclusività.

Accessibilità e inclusione

Il progetto conferma la propria vocazione inclusiva: molti eventi saranno infatti accompagnati da interpreti LIS, ausili multimediali, cuffie antirumore, operatori Braille e videoproiezioni con sottotitoli, per garantire una fruizione senza barriere.

Concerti e spettacoli

Il programma del weekend sarà scandito da diversi appuntamenti musicali e teatrali. Tra i principali:

Sabato 6 settembre : “Il Gran Ventriloquini” al Teatro Casa di Pulcinella (ore 20); il concerto Michael Pipoquinha e Sunhee You all’Arena ai Riciclotteri (ore 20.30); “Remember My Tour” dei Lovesick a Spazio Murat (ore 21).

Domenica 7 settembre : al Parco Rossani concerto Spaghetti Jive con Rekkiabilly (ore 21, accessibile con LIS).

Lunedì 8 settembre : sempre al Parco Rossani, concerto Susanna Stivali & Friends (ore 20.30, accessibile con LIS).

Martedì 9 settembre: doppio appuntamento con Stefania Blandeburgo all’Anfiteatro della Pace (ore 20.30) e Marco Di Maggio & The Di Maggio Connection all’Arena ai Riciclotteri (ore 21, accessibile con LIS).

Laboratori per famiglie e ragazzi

Non solo spettacoli: il programma prevede anche attività creative e formative, come i laboratori “Suoni senza confini” e “Rock, inchiostro e libertà” alla Mast Music Academy e presso APS La Paroleria, percorsi di avvicinamento al tango al Parco Di Cagno Abbrescia, oltre a incontri di canto polifonico organizzati dall’Associazione Viviamo.

Un investimento strategico

“Le Due Bari” è reso possibile da un investimento pubblico raddoppiato: il Comune ha infatti stanziato 2,4 milioni di euro, con un incremento di 960mila euro rispetto al bilancio iniziale, per garantire un’offerta culturale diffusa in tutta la città e stimolare la crescita del settore locale.

“È un progetto che porta cultura dove spesso non arriva, nei quartieri lontani dal centro – spiega l’assessora alle Culture Paola Romano –. L’attenzione all’accessibilità e alla prossimità è ciò che rende ‘Le Due Bari’ uno strumento di coesione sociale e di crescita collettiva”.

Info utili

Il programma completo è disponibile su leduebari.it e sui canali social ufficiali: Instagram – Le Due Bari e Facebook – Le Due Bari.