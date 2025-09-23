Bari, eccellenza accademica e innovazione scientifica al Lord Byron College

BARI - Si è svolta oggi nella suggestiva cornice della roof garden del Lord Byron College di Bari una serata all’insegna della cultura, dell’internazionalità e delle opportunità formative per i giovani. L’evento, organizzato per celebrare i percorsi di certificazione linguistica internazionale (High B2, C1 e C2), ha offerto una panoramica concreta delle possibilità di crescita che la scuola offre ai propri studenti, dai programmi locali fino alle prestigiose università di Londra e Harvard.

La serata ha visto un susseguirsi di momenti spettacolari: un maxi Led Wall con immagini iconiche dell’Italia e del Regno Unito, coreografie di luci e bandiere, le melodie di un quartetto d’archi di fama internazionale e un buffet per favorire la convivialità tra studenti, docenti e ospiti.

Ospite d’onore dell’evento è stato James Edmunds, Chancellor della West London University e Dean della Faculty of Tourism, Hospitality and Aviation, strettamente collegata all’aeroporto di Heathrow, simbolo di connessioni e leadership globale. Edmunds ha sottolineato l’importanza dei percorsi internazionali per i giovani che vogliono acquisire competenze competitive nel mondo contemporaneo.

Accanto a lui, il Prof. Michele Conti, chirurgo di fama con esperienze ad Harvard e oltre 7.000 interventi eseguiti, e il Dr. Matteo Giovannini, esperto nello sviluppo di terapie con cellule staminali e neurochirurgia avanzata, hanno condiviso con gli studenti le prospettive future della medicina e delle scienze applicate.

L’incontro ha offerto agli studenti una visione diretta delle discipline STEM, mostrando come eccellenza accademica, innovazione scientifica e formazione internazionale possano combinarsi per aprire nuove opportunità di carriera e crescita personale.

Danilo Daresta, Presidente della Fondazione Lord Byron College, ha commentato: “Con questa serata vogliamo far vedere ai nostri studenti cosa significhi avere una visione globale e come possano costruire il loro futuro partendo da Bari.”

L’evento si inserisce in un percorso più ampio volto a rafforzare il collegamento tra scuola, università internazionali e mondo del lavoro, aprendo nuove prospettive per la prossima generazione di studenti italiani.