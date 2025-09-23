Coppa Italia, il Milan passeggia sul Lecce: 3-0 a San Siro

Ac Milan fb

PIERO CHIMENTI – Il Milan si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia travolgendo il Lecce per 3-0 a San Siro. La squadra di Allegri ha dominato fin dai primi minuti, passando in vantaggio al 20’ con Gimenez, imbeccato da Bartesaghi, che ha spinto il pallone in rete.

Nella ripresa i rossoneri hanno dilagato: al 51’ Nkunku ha firmato il raddoppio con una spettacolare mezza rovesciata che ha fatto esplodere lo stadio, mentre al 64’ Pulisic ha siglato il terzo gol stagionale, portando a cinque le sue reti in campionato. Con questa prestazione convincente, il Milan vola agli ottavi di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio.