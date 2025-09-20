Bari, fermato trasporto illecito di 46 cuccioli diretti in Germania

BARI - La Polizia di Stato a Bari, nell’ambito dei controlli mirati alla sicurezza dell’autotrasporto, ha rintracciato un veicolo che trasportava 46 cuccioli di cane di varie taglie privi della necessaria documentazione per viaggi transfrontalieri.

Il servizio, svolto da due pattuglie della Sezione della Polizia Stradale di Bari, ha permesso di intercettare un mezzo proveniente da un Paese dell’Est Europa e diretto in Germania, trasportante gli animali in condizioni non conformi alle normative vigenti.

Sul posto è intervenuto il servizio veterinario per verificare lo stato di salute dei cuccioli, accertando la regolare presenza del microchip e fornendo assistenza sanitaria.

Al conducente del veicolo è stata contestata una sanzione amministrativa di 8.460 euro per violazioni alla normativa sull’autotrasporto internazionale, con conseguente fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.

L’attività rientra nei servizi di prevenzione e controllo della Polizia di Stato, volti a garantire la sicurezza stradale e a contrastare il trasporto illecito di animali, tutelando il benessere degli animali e rispettando le regole europee.