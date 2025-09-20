Cassano delle Murge, 60enne agli arresti domiciliari per furto in abitazione

CASSANO DELLE MURGE - I Carabinieri della Stazione di Cassano delle Murge hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 60 anni, residente a Bari, ritenuto responsabile di un furto in abitazione commesso lo scorso 6 maggio nel centro cittadino.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari, è partita subito dopo la denuncia del furto. Grazie a un accurato sopralluogo e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare il presunto autore, che avrebbe sottratto elettrodomestici, monili in oro, orologi e altri oggetti per un bottino complessivo di circa 6.000 euro.

Il 60enne è stato rintracciato nella mattinata di ieri dai Carabinieri di Cassano, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Bari San Paolo. Dopo l’interrogatorio preventivo davanti al Gip, il Giudice ha emesso la misura cautelare, ritenendo fondati i gravi indizi e attuali le esigenze cautelari. L’uomo resta ora agli arresti domiciliari.

Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata in sede dibattimentale, nel rispetto del contraddittorio con la difesa.