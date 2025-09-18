Da aprile 2026 riparte il volo Bari–Nantes

BARI – Dal prossimo 9 aprile Bari tornerà a essere collegata a Nantes grazie alla compagnia Transavia. Il volo, che segna la ripresa di un collegamento precedentemente annunciato nel 2019 e sospeso a causa della pandemia, offrirà due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica, fino al 22 ottobre.Il giovedì il volo partirà da Nantes alle 16:50 con arrivo a Bari alle 19:20, mentre il ritorno da Bari sarà alle 20:05 con arrivo a Nantes alle 22:50. La domenica il volo partirà da Nantes alle 6:40 con arrivo a Bari alle 9:10 e ritornerà da Bari alle 9:55 con arrivo alle 12:40.“Riprendere questo collegamento è un segnale importante di resilienza e dimostra il grande lavoro che stiamo portando avanti – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. – Rispondiamo a una domanda crescente da e verso la Francia, un mercato fondamentale per il nostro network internazionale. Questo volo permetterà ai passeggeri di godere di una connessione comoda, veloce e diretta, rafforzando i rapporti tra Puglia e Francia.”Vasile ha sottolineato come la riapertura di questa rotta rappresenti un tassello fondamentale nella strategia di espansione internazionale dell’aeroporto, offrendo nuove opportunità sia ai viaggiatori d’affari sia ai turisti. È l’inizio di un nuovo capitolo, frutto di una pianificata analisi in cooperazione con la Regione Puglia.Nantes, situata sull’oceano Atlantico e spesso definita la “Venezia dell’ovest” per i suoi numerosi canali, rappresenta uno scalo strategico per chi desidera esplorare i Paesi della Loira, la Bretagna e la Normandia, includendo mete iconiche come Mont Saint Michel e Saint Malo. L’aeroporto Nantes–Atlantique dista meno di 15 chilometri dal centro città ed è facilmente raggiungibile con bus navetta, autobus, tram o taxi.I voli saranno operati con i Boeing 737-800 da 189 posti o con i nuovissimi Airbus A321neo da 232 posti, garantendo comfort e modernità ai passeggeri.